Die Landesmeisterschaften am Samstag in der Sporthalle am Kanal in Frankenthal versprechen spannende und hochkarätige Wettkämpfe. Die VT Frankenthal richtet aus.

Auf hochkarätige Wettkämpfe dürfen sich die Zuschauer bei den Landesmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) am Samstag (10 Uhr) in der Sporthalle am Kanal in Frankenthal freuen. Einzel- und Gruppenwettkämpfe in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen stehen auf dem Programm. Am Start sind Neulinge ebenso wie bei deutschen Meisterschaften erfolgreiche und bundesligaerfahrene Gymnastinnen.

„Wir haben eine Mischung aus wichtigstem Wettkampf für die Kleinen, weil es für sie die höchste Meisterschaft ist sowie aus Qualifikationswettkampf für die Jugendlichen zu überregionalen Meisterschaften und für die Großen ist das halt eine Standortbestimmung im ersten Wettkampf der Saison“, schildert Aline Kriebel, RSG-Landesfachwartin im Pfälzer Turnerbund (PTB) vom TV Dahn. Sie freut sich über ein Teilnehmerplus, was auch damit zusammenhänge, dass die VT Frankenthal, die die Titelkämpfe ausrichtet, nach personellen Veränderungen in der Abteilung wieder verstärkt mit Gymnastinnen vertreten sei.

Straffer Zeitplan

„Wir haben im vergangenen Jahr angefragt, ob sie die Meisterschaften ausrichten wollen und wir sind froh, dass zugesagt haben“, betont Aline Kriebel. Die Meldezahlen seien sogar so hoch gewesen, dass man erstmals geprüft habe, ob ein Tag für die Austragung der Wettkämpfe überhaupt ausreiche. Allerdings sei sie froh, dass die Landesmeisterschaften dank eines strafferen Zeitplans auch innerhalb eines Tages bewältigt werden können, auch wenn dies vor allem für die Kampfrichter eine Herausforderung sei, schildert die Landesfachwartin.

Marie Laux vom TV Dahn startet in der AK 20+. Foto: Christian Gaier

Auch wenn die VT Frankenthal die Meisterschaft nicht wie bisher in der Andreas-Albert-Halle, sondern in der größeren Sporthalle am Kanal ausrichtet, könnte es angesichts der offiziell ausgewiesenen Deckenhöhe von acht Metern noch oben – also zur Hallendecke hin – knapp werden für einige Gymnastinnen. Gymnastinnen in der AK14 oder 15 werfen ihre Geräte schon mal in eine Höhe von zehn Metern. Da seien bei einem Wettkampf in einer Halle mit geringerer Deckenhöhe als jene in der gewohnten Trainingshalle Umstellungen unausweichlich. „Bei den Erfahrenen geht das, dass man sagt, pass auf, den Wurf muss man einfach etwas drosseln und man muss die Rotation unter dem Wurf verändern, dass man etwa nur noch eine statt zwei macht. Bei Jüngeren ist das schwieriger. Da kommt’s dann auch immer drauf an, wie die Mädels sich auf unterschiedliche Gegebenheiten einstellen können“, erläutert Aline Kriebel.

Bundeskadergymnastinnen am Start

Eröffnet werden die Meisterschaften vom Wettkampf der Nachwuchsgymnastinnen im Alter von sieben bis neun Jahre. Um 11.40 Uhr startet der Durchgang der Gruppe in der Altersklasse, 8, 8-10 und 10-12. Gymnastinnen der Altersklassen 10, 11-12 und 13-15 (alle B-Level) und sowie der AK 11 (A-Level) gehen ab 13 Uhr auf den Teppich, bevor um 15 Uhr der hochkarätigste Wettkampf mit den Starterinnen in den Altersklasse AK 12, 13, 14, 15, 15+ und 20+ beginnt. „Da sind dann Gymnastinnen am Start, die dem Bundeskader angehören oder schon Bundesliga geturnt haben“, informierte Aline Kriebel. Mit Blick auf die Mitte April stattfindenden Regionalmeisterschaften, bei der es um die Qualifikation für die deutsche Jugendmeisterschaft geht, seien die Gymnastinnen bereits auf einem hohen Leistungsstand.

Die VT Frankenthal ist im Einzel mit Suna Kubath, Kristina Pracht, Palina Kober und Sofiia Marynchenko sowie mit zwei Gruppen vertreten. Aus Frankenthal am Start sind auch die dem Bundeskader angehörenden Geschwister Irem und Rana Coban vom TB Oppau.