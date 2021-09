Die barocke Orgel in der Eppsteiner St. Cyriakuskirche wird 250 Jahre alt. Deshalb wird das historische Instrument beim Tag des offenen Denkmals und zum Deutschen Orgeltag am Sonntag, 12. September, 13 bis 17 Uhr, ausführlich vorgestellt. Das Friedhelm Trowe, Mitglied des Gemeindeausschusses von St. Cyriakus. Er informiert über die wechselhafte Geschichte des Instruments, das der Würzburger Orgelbaumeister Johann Ignaz Seuffert 1771 geschaffen hat und das ebenso wie die Kirche unter Denkmalschutz steht. Für Hörbeispiele ist Organist Bernd Kalnik verantwortlich. Er wird das „königliche Instrument“ – das älteste in Frankenthal – zum Klingen bringen und auch die Töne von Gambe, Flöte und Trompete präsentieren. Dabei dürfen die Besucher selbst aktiv werden und sich als „Blasbalgtreter“ betätigen. Es gibt außerdem ein Gewinnspiel und eine Bastelaktion für Kinder. Die Bewirtung übernimmt der Festausschuss.