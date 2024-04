Das neue Leerstandskataster und die von der Stadt initiierte Pop-up-Onlinebörse stehen nach Angaben der Verwaltung bei der zweiten Veranstaltung innerhalb des Dialogforums Innenstadt am Montag, 8. April, um 18 Uhr (Erkenbert-Museum) im Mittelpunkt. Beide Projekte würden detailliert mit ihren Funktionen vorgestellt und erläutert. Die Veranstaltung richtet sich laut Pressemitteilung an Bürger und Immobilieneigentümer, die ihr Eigentum gerne wieder genutzt sähen, sowie an Gründer, Kunst- und Kulturschaffende und Kreative, die Räume fürs Umsetzen ihrer Ideen suchen. Beide Projekte seien digital aufgesetzt. Sie sind im Netz unter www.frankenthal.de/leerstand und www.frankenthal.de/popupboerse zu finden. Konzepte anderer Städte in ähnlicher Form seien „sehr erfolgversprechend“, so die Verwaltung. Das Leerstandskataster soll eine öffentliche Übersicht der aktuell zur Vermietung stehenden Immobilien liefern. Eigentümer können – auf freiwilliger Basis – ihre Angebote eintragen. Mit Blick auf Makler und deren Geschäftsinteressen betont die Stadt ausdrücklich, dass es sich bei dem Kataster „um ein Zusatz- und kein Konkurrenzangebot“ handele. Auf der Pop-up-Onlinebörse können Freiberufler, Gründer, Künstler und Kreative ihre Geschäftsideen präsentieren. Im Idealfall träfen die dann auf Eigentümer, die sich kurzfristige Vermietungen vorstellen können und neue Ladenkonzepte unterstützen möchten. Am Montag berichtet die Betreiberin ehemaliger Pop-up-Stores über ihre Erfahrungen.