Was ist in den kommenden Jahren in der Innenstadt geplant – und wie betrifft das Bürger? Darüber wollten sich rund 80 Anwohner, Einzelhändler und kommunalpolitisch Aktive am Montagabend im Erkenbert-Museum einen Überblick verschaffen. In den nächsten Wochen folgen Details zu Schwerpunktthemen.

Das gemeinsame Ziel ist klar: Eine attraktive Innenstadt, in der man gerne lebt, einkauft und seine Freizeit verbringt. Dafür investiert die öffentliche Hand eine Menge Geld. 27