Bei der achten und letzten Veranstaltung im Rahmen des Dialogforums Innenstadt informiert die Stadtverwaltung am Montag, 14. Oktober, um 18 Uhr im Rathausfoyer über die seit Anfang 2024 umgesetzten Aktionen und Planungen der Projektgruppe „Sauberes Frankenthal“. Sie wurde von Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) bei Amtsantritt gegründet, um die Stadtsauberkeit zu verbessern. Die Gruppe steht laut Stadt am 14. Oktober für Fragen bereit und nimmt Anregungen entgegen. „Mit meinem Amtsantritt am 1. Januar 2024 habe ich mir zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit allen Akteuren Frankenthal sauberer zu machen. Einiges ist schon passiert, vieles noch in Planung“, sagt Meyer. Die neu gegründete Projektgruppe „Sauberes Frankenthal“ vereine alle mit dem Thema Sauberkeit betrauten Bereiche der Verwaltung. „Durch bessere interne Organisationsabläufe, kurzfristige Maßnahmen und langfristigen Neuplanungen möchten wir Frankenthal zu einem Ort machen, an dem sich alle wohlfühlen“, sagte der Oberbürgermeister. Die Veranstaltung richtet sich laut Stadt sowohl an Anwohner als auch interessierte Bürger, die sich über die Planungen informieren möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.