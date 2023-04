„Mit dem Herzen hören“ – so lautet der Titel eines Kurses des Protestantischen Diakonissenvereins für Menschen, die Senioren begleiten und ihnen im Gespräch beistehen möchten. Er beginnt am Donnerstag, 4. Mai, und findet an acht Abenden und zwei Samstagen im Dathenushaus statt.

Zum Kurs bietet das Dekanat nach eigenen Angaben am Donnerstag, 13. April, um 18 Uhr einen kostenlosen und unverbindlichen Informationsabend im Dathenushaus (Kanalstraße 4). Dort gibt es Auskunft zu Inhalten und Organisation des Kurses und es besteht den Veranstaltern zufolge die Möglichkeit, die Kursleitung kennenzulernen: Sylvia Weiler, Gestalttherapeutin und Coach, und Horst Roos, Sozialgerontologe, Gestalttherapeut und Validationsanwender nach den Grundsätzen von Naomi Feil.

Aufmerksamer und hilfreicher Zuhörer

Der Kurs wolle Menschen dabei unterstützen, älteren Menschen ein aufmerksamer und hilfreicher Zuhörer zu sein und ihnen wertschätzend zu begegnen. „Grundlagen sind die Gestalthaltung nach Fritz und Lore Perls, einer offenen und akzeptierenden Begegnung, aber auch die Einsicht von Martin Buber, dass alles wirkliche Leben Begegnung ist“, heißt es in der Ankündigung. Mit Blick auf das Ehrenamt setze der Kurs auf das Konzept des Engagement-Vierecks. Dessen Prinzip: Geben und Nehmen müssten im richtigen Verhältnis zueinander stehen, um beim Helfen nicht auszubrennen.

Zertifikat für Teilnehmer

Die Planung der Organisatoren sieht Treffen an Donnerstagabenden von 18 bis 21 Uhr und an zwei Samstagen von 10 bis 16 Uhr vor. Teilnehmer erhalten am Ende ein Zertifikat als Seniorenbegleiter. Die Kursgebühr betrage 120 Euro, Ausnahmen seien nach Rücksprache mit der Kursleitung möglich. Ausrichter ist der 1864 gegründete Diakonissenverein Frankenthal. Er unterstützt die Ökumenische Sozialstation ideell und finanziell und ist mit eigenen Projekten in der Altenarbeit aktiv. Informationen im Internet unter www.diakonissenverein-ft.de.

Noch Fragen?

Infos zum Kurs gibt es online unter www.seniorenbegleiter.ws oder bei Kursleiter Horst Roos, E-Mail diakonissenverein@hroos.net, Telefon 06233 6673686.