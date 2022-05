Eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Seniorenbegleiter bietet der Protestantische Diakonissenverein Frankenthal an. Einen Überblick über die Inhalte des Kursangebotes erhalten Interessenten bei einer Infoveranstaltung am Freitag, 5. Mai, 17.30 Uhr, im Dathenushaus.

Ein Schwerpunkt der Ausbildung ist die Kommunikation. „Dabei geht es auch darum, ein Ehrenamt auszuüben, ohne die Freude daran zu verlieren“, betont Sozialgerontologe Horst Roos im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der für die Altenarbeit im protestantischen Dekanat Frankenthal zuständige Diakon leitet den Kurs, der in diesem Jahr zum zwölften Mal angeboten wird, zusammen mit der Gestalttherapeutin Sylvia Weiler (Grünstadt). Die Ausbildung läuft an acht Abenden (17.30 bis 21 Uhr) und zwei Samstagen (10 bis 16.30 Uhr) vom 18. Mai bis 13. Juli im Dathenushaus. Wer an allen Tagen teilnimmt, erhält am Ende ein Zertifikat als Seniorenbegleiter. Der Teilnehmerbetrag beläuft sich auf 120 Euro.

Nicht nur Theorie

Bei dem Kurs gehe es um eine respektvolle und wertschätzende Haltung sich selbst und anderen gegenüber, unterstreicht Roos. „Aufmerksames Zuhören ist dabei besonders wichtig.“ Die Ausbildung beschränke sich nicht auf Theorie. Vielmehr lerne jeder Teilnehmer, die Inhalte so für sich selbst umzusetzen, wie es eigenen Werten und Vorstellungen entspreche. Das eigene Verhältnis zur Lebensphase Alter werde hinterfragt. „Das macht den Kurs erfahrungsorientiert und ermöglicht lebendiges Lernen“, erläutert Horst Roos.

Schwerpunkt Selbstfürsorge

Als weitere Inhalte nennt der Sozialgerontologe die Selbstfürsorge, die im Gespräch und in der Begleitung Grenzen setzt, den Umgang mit Trauer und Konflikten sowie das biografische Erzählen. Auch unterstütze der Kurs in dem Bemühen, sein eigenes ehrenamtliches Engagement zu finden oder zu vertiefen. Mögliche Betätigungsfelder der Seniorenbegleiter seien neben dem privaten Umfeld beispielsweise Altenheime und Sozialstationen oder Besuchsdienste. „Wir haben bisher rund 100 Leute ausgebildet“, informierte Horst Roos. Für den neuen Kurs hätten sich bisher fünf Teilnehmer angemeldet, sodass noch einige Plätze frei seien.

NOCH FRAGEN?

Weitere Informationen zur Ausbildung gibt es beim Protestantischen Diakonissenverein Frankenthal, Carl-Theodor-Straße 11, Horst Roos, Telefon 06233-6673686, E-Mail horst.roos@evkirchepfalz.de, Kurswebseite www.seniorenbegleiter.ws