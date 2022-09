Die Diakonie sucht Freiwillige, die Flüchtlinge bei ihrer Integration unterstützen möchten. Konkret geht es laut einer Pressemitteilung darum, Einzelpersonen oder Familien bei Terminen, beim Ausfüllen von Formularen und dem Verstehen von Briefen zu helfen. Kinder und Jugendliche sollen bei schulischen Fragen Anleitung und Orientierung hinsichtlich der Freizeitangebote in der Stadt bekommen. Möglich sei auch die Gestaltung eines Gruppenangebots, zum Beispiel zur Sprachvermittlung. Auch für die Kleinkinderbetreuung werden Helfer gesucht. Interessierte sollten mindestens einmal pro Woche Zeit haben, um mit den Geflüchteten Zeit zu verbringen. Wer Interesse hat, kann sich bei Marit Unger-Fellmann melden. Kontakt per E-Mail an marit.unger-fellmann@diakonie-pfalz.de. Der Arbeitskreis Asyl wird am Sonntag, 2. Oktober, mit einem Stand beim Internationalen Fest auf dem Rathausplatz vertreten sein.