Was tun, wenn die kleine Tochter an Diabetes erkrankt ist und wie alle anderen Kinder eine Kindertagesstätte besuchen soll? Eine Familie wünscht sich bei dieser Frage mehr Unterstützung seitens der Stadtverwaltung. Doch eine Integrationskraft zu bekommen, ist nicht so einfach.

Jessica und Tobias Krause warten seit einem Jahr auf einen Bescheid aus dem Rathaus. Am 30. September 2021 haben sie einen Antrag auf Integrationshilfe gestellt, nachdem sie die Diagnose erhielten,