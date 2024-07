DHL hat laut einer Presseinformation des Unternehmens eine neue Packstation beim Edeka-Markt in Frankenthal, Foltzring 33, in Betrieb genommen. Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 75 Fächer und erweitert die Möglichkeiten des Paketempfangs und -versands. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden und Neukundinnen die Post- und DHL-App, die alle Services rund um das DHL-Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist laut DHL keine vorherige Registrierung erforderlich. Unter deutschepost.de/standorte können Kunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen, Poststationen und Briefkästen abrufen.