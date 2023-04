Wer in Frankenthal Pakete aufgeben oder abholen, kann dafür künftig auch den DHL Paketshop bei Amine-Service (Am Kiosk) in der Mörscher Straße 31 nutzen. Das teilt die Deutsche Post mit. Der Shop ist nach Unternehmensangaben von Montag bis Sonntag jeweils von 9.30 bis 22 Uhr geöffnet. Zu den Leistungen zähle neben der Paketannahme und -abholung auch der Ausdruck von Paket- und Retouren-Aufklebern. Die Deutsche Post DHL verfüge über rund 32.000 Paketannahmestellen bundesweit. Unter www.deutschepost.de/standortfinder sind unter anderem die Standorte der Filialen und DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten in einer Karte eingezeichnet. Geschäftsleute, die Interesse an einem DHL Paketshop haben, können sich im Internet bewerben unter www.deutschepost.de/partner-werden.