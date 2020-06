Der Frankenthaler Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) fordert unter dem Eindruck der aktuellen Entwicklung des regionalen Arbeitsmarkts einerseits die Wirtschaft anzukurbeln, andererseits aber auch den Sozialstaat zu stärken. Wie berichtet, ist die Anzahl der Menschen ohne Job im Bezirk der Agentur für Arbeit Frankenthal im Mai auf 2584 gestiegen – 6,5 Prozent mehr als im April und fast ein Viertel mehr als vor einem Jahr. „Politische Stimmen, die den sozialen Kahlschlag im Windschatten der Krise vorantreiben, die Löhne kürzen und Arbeitnehmerrechte beschneiden wollen, gefährden den sozialen Frieden“, betont Stadtverbandsvorsitzender Rüdiger Stein in einer Pressemitteilung. Die Krise treffe diejenigen am härtesten, „die niedrig bezahlt und zu schlechten Bedingungen systemrelevante Schwerstarbeit leisten“, so Stein. Als Beispiel nennt er Pflege, Einzelhandel und Paketlieferdienste. Der Einbruch bei der Vermittlung von Arbeitssuchenden und Auszubildenden deute auf eine „veritable wirtschaftliche Krise“ hin. Der DGB fordere deshalb eine „deutliche Verlängerung des Arbeitslosengelds I“ .