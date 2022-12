Der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) wird am 1. Mai 2023 keine eigene Mai-Feier ausrichten. Wie die DGB-Stadtkonferenz in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen hat, soll es vorab am 28. April einen Mai-Empfang im Dathenushaus geben. Dabei soll den Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl, die am 25. Juni 2023 ansteht, auf den Zahn gefühlt werden. Wie der Stadtverbandsvorsitzende Rüdiger Stein auf RHEINPFALZ-Nachfrage erläutert, soll dies in spielerischer Form unter dem Motto „Mensch wähl mich“ geschehen. Am Tag der Arbeit wird sich der Frankenthaler Stadtverband an der Maifeier in Ludwigshafen beteiligen. Hauptrednerin wird Sabrina Kunz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sein.