Die Deutschland-Premiere des Films „Ich verstehe Ihren Unmut“, der aktuelle gesellschaftliche Konflikte rund um soziale Unsicherheit, politische Entfremdung und die Lage von Beschäftigten aufgreift, steht im Mittelpunkt des Maiempfangs, zu dem der Stadtverband Frankenthal des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) am Montag, 27. April, ins Lux-Kino Frankenthal einlädt. Der Empfang beginnt um 18 Uhr, die Filmvorführung startet um 19 Uhr. Mit dem Maiempfang möchte der DGB-Stadtverband laut einer Pressemitteilung Vertreter aus Gewerkschaften, Politik, Betrieben und Zivilgesellschaft zusammenbringen, um über die drängenden Fragen unserer Zeit zu sprechen: steigende Lebenshaltungskosten, wachsende Ungleichheit und der Druck auf gute Arbeit – Themen, die auch in der Region viele Beschäftigte unmittelbar betreffen, etwa mit Blick auf Industriearbeitsplätze, Transformation und bezahlbaren Wohnraum. „Auch in Städten wie Frankenthal erleben wir, wie wirtschaftlicher Wandel und steigende Preise den Druck auf Beschäftigte erhöhen. Viele haben das Gefühl, dass ihre Sorgen zwar gehört, aber nicht konsequent aufgegriffen werden“, sagt Rüdiger Stein, Vorsitzender des DGB-Stadtverbands. „Der Film macht deutlich: Gute Arbeit, sichere Einkommen und soziale Sicherheit müssen wieder stärker ins Zentrum politischer Entscheidungen rücken.“