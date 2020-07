Politiker aus Stadt, Land und Bund dürfen den russischen Finanzinvestor nicht aus der Verantwortung entlassen. Das fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit Blick auf die geplante Schließung des Real-Markts im Frankenthaler Vorort Studernheim.

Gerade in den aktuell schwierigen wirtschaftlichen Zeiten dürfte es für die Beschäftigten nicht leicht werden, eine neue Beschäftigung zu finden, befürchtet Rüdiger Stein, Vorsitzender des DGB-Stadtverbands. Der neue Eigentümer, der russische Finanzinvestor SCP, dürfe den 80 Mitarbeitern, die zum 31. Januar 2021 ihren Arbeitsplatz verlieren, nicht nur einfach „Abfindungen“ anbieten. Zusätzlich müsse eine Transfergesellschaft zur Qualifizierung der betroffenen Mitarbeiter finanziert werden. Er fordert die zuständigen Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker auf, „hier Druck auf den Eigentümer SCP zu machen, dass dieser sich nicht aus seiner Verantwortung einfach so davonstiehlt“.

Der Metro-Konzern habe in den letzten Jahren nichts mehr in den Markt investiert. „Der neue Eigentümer scheint lediglich an der Verwertung des Grundstücks in bester Lage interessiert zu sein“, so Stein. Neben den Arbeitsplätzen verliere der Frankenthaler Vorort Studernheim mit der geplanten Schließung seine einzige Einkaufsmöglichkeit.