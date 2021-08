Die Kandidaten von AfD und Freien Wählern werden bei der gemeinsamen Diskussion der DGB-Stadtverbände Ludwigshafen und Frankenthal zur Bundestagswahl nicht auf dem Podium sitzen – aus unterschiedlichen Gründen.

„Mensch. wähl. mich.“ Unter diesem Motto steht die Veranstaltung am Mittwoch, 8. September, 18.30 Uhr, im Kulturzentrum Das Haus in Ludwigshafen. Auf dem Podium sitzen die Direktkandidaten von CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP. Nicht eingeladen wurde dagegen der AfD-Kandidat. „Wir lassen keine mit Rechtsextremisten durchsetzte Partei auf unserer Veranstaltung zu Wort kommen. Das ist mit den Werten der Gewerkschaften nicht vereinbar“, begründete Vorsitzender Rüdiger Stein bei einem Treffen diese Woche die Entscheidung. Die Freien Wähler seien im Bundestag nicht vertreten. Würde man sie trotzdem einladen, könnten weitere Parteien den Finger strecken, argumentierte Stein.

Fragen nach Zufallsprinzip

Neben einem kurzen Eingangs- und Schlussstatement der Kandidaten sollen Moderatoren bei der Veranstaltung Fragen stellen, die insbesondere den Gewerkschaften für eine Entscheidung bei der Wahl am 26. September wichtig erscheinen. Sie sollen laut Stein unter anderem die Bereiche Rente, Soziales, Wohnen und Mitbestimmung betreffen.

Die Themen kommen nach dem Zufallsprinzip dran. Vor jeder Frage wird gewürfelt. Eine Zahl steht für ein bestimmtes Politikfeld. Zwei Zahlen sind laut Stein für Publikumsfragen reserviert. Jeder Kandidat habe zwei Vetokarten, die er ziehen dürfe, um direkt der Aussage eines Mitbewerbers entgegnen zu können, so Stein. Für die Teilnahme an der Veranstaltung sei eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse ludwigshafen@dgb.de erforderlich. Für alle Besucher gelte aufgrund der Corona-Situation die 3G-Regel: Sie müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein.

Stein: Lkw werden verdrängt

Mit Blick auf die Diskussion um Lastwagen-Standplätze im Industriegebiet Am Römig sagte Rüdiger Stein, dass er es nach wie vor als Fehler ansehe, dass die Stadt weiter Betonklötze auf die Parkflächen setze. Dadurch würden Lastwagen, die dort bisher abgestellt wurden, nur auf andere Plätze im Umfeld verdrängt. Den Kontakt zur Gewerkschaft habe die Stadt bisher nicht gesucht.

Urlaubsbedingt traf sich bei dieser Stadtverbandskonferenz nur ein kleiner Kreis im IG-Metall-Haus. Torsten Rapp von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gab Einblicke und Hintergrundinformationen zum derzeitigen Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft (GdL), bei dem es aus seiner Sicht nicht nur um tarifliche Verbesserungen für Arbeitnehmer gehe. Die kleinere GdL führe einen Machtkampf gegen die EVG. Zum Rentenaktionstag am Dienstag, 21. September, will der Stadtverband Frankenthal ab 5.45 Uhr am Hauptbahnhof präsent sein und Pendlern Informationen zukommen lassen.