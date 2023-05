Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Euphorie von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) über einen zweiten Standort von Amazon in Frankenthal wollen Mitglieder des DGB-Stadtverbands so nicht teilen. Wie berichtet, plant der US-Internethändler, am Standort des ehemaligen BASF-Lagers in der Zeppelinstraße im Gewerbepark Nord ein Verteilzentrum zu eröffnen.

Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste) hatte zuletzt die Situation von Paketfahrern, die in der Flomersheimer Raiffeisenstraße in einem Wohnhaus untergebracht sind und für Amazon