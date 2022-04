Als Ersatz für die Maifeier auf dem Rathausplatz laden die Stadtverbände Frankenthal und Ludwigshafen am Freitag, 29. April, 16.30 Uhr, erstmals zu einem Arbeitnehmerempfang ins Dathenushaus ein. Am 1. Mai ist in Frankenthal keine Gewerkschaftsveranstaltung geplant. Der DGB-Stadtverband ist stattdessen Mitveranstalter der Maikundgebung in Ludwigshafen, bei der ab 11 Uhr an der Konzertmuschel im Ebertpark Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, Susanne Wingertszahn, Reden halten werden. Beim Arbeitnehmerempfang in Frankenthal ist der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz, Klaus-Peter Hammer, als Gastredner eingeladen. Die Maiveranstaltungen des DGB stehen unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. „Durch den brutalen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine, sterben jeden Tag Menschen. Dieser Krieg ist ein Angriff auf die europäische Friedensordnung, die auf Freiheit, Menschenrechten, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit basiert“, heißt es in einem Aufruf der Gewerkschaften.