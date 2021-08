Zu einer interaktiven Diskussionsrunde mit dem Titel „mensch.wähl.mich“ lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bundestagskandidaten von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Linke und FDP ein. Im Wahlkreis 207 (Ludwigshafen-Frankenthal) findet die Veranstaltung am 8. September, 18.30 Uhr, im Kulturzentrum Das Haus in Ludwigshafen statt. Bewerber von AfD und FWG hatten bereits die Auswahl der Teilnehmer kritisiert. Der DGB hatte diese so begründet, dass man sich auf Vertreter der „fünf größten demokratischen Parteien“ im aktuellen Bundestag beschränke.