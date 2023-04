Mit einem interaktiven Diskussionsformat unter dem Titel „mensch.wähl.mich“ will der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) am Freitag, 28. April, ab 16.30 Uhr im Dathenushaus Frankenthal die Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl am 25. Juni genauer unter die Lupe nehmen. Gewerkschafter haben laut Pressemitteilung dafür Fragen an die vier Kandidaten – Aylin Höppner (SPD), Bernd Knöppel (CDU), Nicolas Meyer (FWG) und Immanuel Pustlauck (Grüne) – vorbereitet. Per Würfel werde der Fragesteller zugelost, eine Zeitbegrenzung solle die Spannung erhöhen. Geplant sind für die Veranstaltung außerdem Grußworte der IG BCE Jugend und des amtierenden Oberbürgermeisters Martin Hebich (CDU). Eine klassische Mairede soll es in diesem Jahr laut DGB nicht geben.