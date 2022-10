Befremdet hat sich Stadtverbandsvorsitzender Rüdiger Stein bei einem DGB-Treffen darüber gezeigt, dass am 9. November sowohl eine Stadtratssitzung angesetzt sei, als auch er Stadtelternausschuss zu einer Demonstration aufrufe. Der Grund für Steins Ärger: „Der 9. November ist ein historisches Datum, ein Gedenktag.“ Das verschwinde leider immer mehr aus dem Bewusstsein, bedauerte er. Am 9. November 1938, der Reichspogromnacht, zündeten Nationalsozialisten Synagogen in ganz Deutschland an – darunter auch die in Frankenthal. Aus diesem Anlass ruft der Förderverein für jüdisches Gedenken in Frankenthal alljährlich am 9. November zu einem Schweigemarsch zum Gedenkstein in der Glockengasse, dem früheren Standort der Synagoge, auf. Um der geplanten Kundgebung des Stadtelternausschusses auf dem Rathausplatz aus dem Weg zu gehen, treffe man sich in diesem Jahr nicht im Dathenushaus, sondern um 17 Uhr in der Schnurgasse am Café Solino. Dort sollen im Gedenken an Opfer der Nazi-Diktatur Stolpersteine verlegt werden.