Die Mitglieder der DGB-Stadtverbandskonferenz begrüßten bei ihrer jüngsten Versammlung im IG-Metall-Haus den Ausbau von Car-Sharing im Stadtgebiet durch die Stadtwerke. Stadtverbandsvorsitzender Rüdiger Stein machte deutlich, dass diese Form der Mobilität weiter ausgebaut werden sollte, eventuell sogar in genossenschaftlicher Betriebsform. Das wolle die Gewerkschaft auch in die Steuerungsgruppe Klimaschutz der Stadt einbringen. Stein meinte im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass noch viel Potenzial beim Ausbau von erneuerbaren Energien, der Kraft-Wärme-Kopplung oder dem grünen Wasserstoff bei den Betrieben in der Region vorhanden sei. Als positives Beispiel nannte er die Bemühungen von Howden. Der Maschinenbauer hatte angekündigt, 5500 Solarmodule auf den Dächern am Frankenthaler Standort des Unternehmens installieren zu wollen.