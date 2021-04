Mit einem Autokorso will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in der Vorderpfalz den 1. Mai feiern. Die Veranstalter rechnen mit 90 Fahrzeugen. Start ist in Frankenthal. Die Strecke führt über Ludwigshafen-Edigheim und -Oppau, wo sich weitere Teilnehmer anschließen können. An der Eberthalle ist eine Abschlusskundgebung geplant.

Los geht es am 1. Mai um 11 Uhr am Frankenthaler Gewerkschaftshaus in der Straße Am Eiskeller. Start in Ludwigshafen ist um 11.30 Uhr in der Edigheimer Straße/Ecke Humboldtstraße. Die Abschlusskundgebung ist für 12.15 Uhr auf dem Parkplatz der Eberthalle in Ludwigshafen geplant. Hauptredner ist Roland Strasser, Landeschef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Außerdem berichtet Gewerkschaftssekretär Stefan Prinz aus der aktuellen Tarifrunde im Einzelhandel. Das Programm endet um 13 Uhr.

Nachdem im vergangen Jahr angesichts der Corona-Pandemie keine Mai-Kundgebungen in der Region stattfinden konnten und es nur eine bundesweite digitale Feier gegeben hatte, wolle man mit dem Autokorso eine Form anbieten, die die geltenden Abstandsregeln berücksichtigt, so Rüdiger Stein, DGB-Geschäftsführer Vorder- und Südpfalz. Dazu habe man mit der Anmeldung ein umfangreiches Hygienekonzept eingereicht, das unter anderem vorsieht, dass alle teilnehmenden Fahrzeuge mit einer DGB-Fahne gekennzeichnet sein müssen. Diese würden vor Ort verteilt. Auf dem Parkplatz muss zwischen den Autos ein Abstand von drei Metern eingehalten werden, wer aussteigt, muss einen Mundschutz tragen. Das gilt auch in Fahrzeugen, in denen ein Mitglied eines zweiten Hausstands mitfährt. Stein rechnet mit 30 Autos in Frankenthal und 60 aus Ludwigshafen.