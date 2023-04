Schüler, die ihr Maxx-Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr von der Stadt bekommen, erhalten ab 1. Mai automatisch das neue Deutschlandticket. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Der neue, bundesweit gültige Nahverkehrsfahrschein werde dieser Tage per Post zugestellt. Um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten, gelte laut Aussage der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) das bisherige Maxx-Ticket noch in der ersten Maiwoche. Aktuell haben rund 1700 Schüler einen Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten. Voraussetzung dafür ist eine bestimmte Länge des Schulwegs – bei Grundschulen zwei, ab der fünften Jahrgangsstufe vier Kilometer –, in höheren Klassen gilt für Familien zudem eine Einkommensgrenze. Das Maxx-Ticket kostet derzeit 51,30 Euro im Monat. Durch die Umstellung auf das 49-Euro-Ticket rechnet die Stadtverwaltung mit einer monatlichen Ersparnis von rund 4000 Euro.