Der Frankenthaler war am Dienstagabend im Recall der Castingshow zu sehen und musste „Tau mich auf“ singen. Hat Seiders Auftritt der Jury gefallen?

Ob es reicht fürs Weiterkommen? „Es wird schwierig, noch irgendwas zu reißen“, sagt Aaron Seider in die Kamera von RTL. Der Frankenthaler war am Dienstagabend im Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zu sehen. Beim Casting hatte er es trotz seiner großen Nervosität in die nächste Runde der TV-Show geschafft, unter die Top 30.

Jetzt also der Recall, der im vergangenen November im Europa-Park in Rust aufgezeichnet wurde – und Bushido macht es dort kurz und schmerzlos: „Für euch geht es nicht weiter in die nächste Runde“, verkündet das Jury-Mitglied. Mit „euch“ ist auch Aaron Seider gemeint. Für ihn ist im Recall Schluss, er wird nicht Deutschlands neuer Superstar.

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Recall: Aus der Top 30 werden die Top 15

Bei der aktuellen DSDS-Staffel werden die Teilnehmer im Recall schnell aussortiert. Aus der Top 30 werden die Top 15. Dafür werden die Kandidaten in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Das Konzept sieht vor, dass die fünf Mitglieder der jeweiligen Gruppe gemeinsam vor die Jury treten und nacheinander den gleichen Song präsentieren. Der Gruppenbeste kommt direkt weiter.

Seiders Gruppe hat den Auftrag, „Tau mich auf“ von Zartmann zu performen. Ein Song, der mit seinen Rap-Elementen eher nicht nach dem Geschmack des 21-Jährigen ist. Trotz Mandelentzündung singt Seider tapfer „Tau mich auf“ vor der Jury. Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück sind wenig begeistert.

Kritik von Dieter Bohlen

Das gilt auch für den Rest von Seiders Gruppe – zumindest für die Männer des Quintetts. „Die Jungs haben das alle verkackt“, meckert Pop-Titan Bohlen. Er findet, dass jeder, der „ein bisschen singen kann“, den Titel hinkriegen sollte. Als Beste kommt Zeliha Coban, die einzige Frau der Gruppe, weiter.

Für Aaron Seider und die anderen bleibt die Hoffnung, zu den neun Kandidaten zu gehören, die sich die Jury noch extra für die Top 15 aussucht. Aber die Hoffnung war vergebens. Und der Frankenthaler hatte es ja auch schon geahnt: Im Recall noch etwas zu reißen, das hat nicht geklappt.