Der Frankenthaler war am Dienstagabend in der zweiten Folge der Castingshow zu sehen. Hat er trotz Nervosität den Einzug in den Recall geschafft?

Aaron Seider hat es geschafft: Der Frankenthaler ist bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) eine Runde weiter und darf nun im Recall zeigen, was in ihm steckt.

Von der Jury mit Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück gab es in der Sendung am Dienstagabend dreimal ein „Ja“ für den Nachwuchsmusiker. Doch im neuen DSDS-Format reicht das noch nicht. Seider musste in den „Golden Room“ und bis zum Schluss bangen. Im Duell mit Konkurrent Cünyet Soruklu setzte sich der Frankenthaler dann im Casting durch – trotz einer Erkältung und trotz seiner großen Nervosität.

Seider: „Ich war mega aufgeregt“

„Ich war mega aufgeregt“, hatte Seider vorab der RHEINPFALZ gesagt. Und das sahen die Zuschauer auf den ersten Blick: Schon fast ein bisschen schüchtern trat er vor die Jury. Als der Azubi, der eine Ausbildung zum Fachinformatiker macht, die beiden Songs „Wer wenn nicht wir“ von Wincent Weiss und „Ich lass für dich das Licht an“ von Revolverheld performte, zitterte er am ganzen Körper.

Umarmung von Bushido

Rapper Bushido schloss den jungen Mann in sein Herz. Er stand von seinem Jury-Sitz auf und drückte ihn an sich: „Ich gucke dich schon die ganze Zeit an und habe das Gefühl, dass du so viel Angst hast, dass du dich wegducken möchtest, alles ist gut, alles ist okay.“

Nach der Umarmung konnte Seider erst einmal aufatmen. 20 Jahre alt war er, als das Casting im vergangenen Jahr aufgezeichnet wurde, Musik macht er erst seit zweieinhalb, drei Jahren. Isi Glück bescheinigte ihm, dass er noch „eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein“ vertrage, „aber es war stimmlich so schön“. Und Bushido sagte: „Ich hätte gedacht, dass du komplett versagen wirst, aber du hast es cool gemacht. Respekt.“ Dieter Bohlen befand: „Du bist kein großer Sänger.“ Aber trotzdem gab’s auch vom Pop-Titan ein Ja.

DSDS: Seider soll weiter an sich arbeiten

Weiter an sich arbeiten, sich entwickeln und wachsen, dazu haben die Juroren Aaron Seider die Chance gegeben. Gemeinsam mit fünf anderen Kandidaten zog er am Dienstag in den Recall und damit in die Top 30 von DSDS ein. Die beiden Recall-Sendungen sind am Dienstag, 21., und Samstag, 25. April, auf RTL zu sehen.