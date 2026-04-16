Der Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ läuft bald im Fernsehen. Mit dabei ist Aaron Seider aus Frankenthal. Vorab verrät er, wie die Aufzeichnung für ihn lief.

Die inzwischen 22. Staffel der Casting-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geht in die nächste Auswahlrunde, die bei Fans der Show als „Recall“ bekannt ist. Mit dabei ist auch Aaron Seider aus Frankenthal, der in der ersten Runde nicht sofort weiterkam, und sich erst in einem Sing-Duell durchsetzen konnte. Wie schon bei der ersten Runde handelt es sich auch bei den sogenannten Recall-Sendungen, die RTL am 21. und 25. April ausstrahlt, um Aufzeichnungen. Während die erste Runde im September aufgezeichnet wurde, liefen die Dreharbeiten zu den Recalls im November, wie Aaron Seider auf RHEINPFALZ-Anfrage erzählt.

Der 21-Jährige erinnert sich, dass unter den 30 Kandidaten, die es bis dahin geschafft haben, erst einmal ein bisschen Enttäuschung über den Drehort herrschte. Denn die Aufzeichnungen für diese Runde fanden nicht wie in früheren Staffeln im Ausland statt, sondern im Europa-Park Rust.

Weniger aufgeregt, noch stärker erkältet

„Ich war aufgeregt, aber nicht so sehr wie in der ersten Runde“, erzählt Seider im Gespräch in dieser Woche. Unglücklich für ihn: „Ich war noch stärker erkältet als bei der ersten Aufzeichnung, denn in der Recall-Runde hatte ich eine Mandelentzündung.“ Ob er trotz Erkältung weitergekommen ist, darf er vor Ausstrahlung der Sendung nicht verraten.

Der Fernsehsender RTL spricht im Vorfeld der Ausstrahlung in einer Pressemitteilung von der „härtesten Recall-Runde aller Zeiten“, weil die Anzahl der Kandidaten bereits an diesem Punkt der Sendung halbiert wird.

Seider haderte mit dem Song

In der sechsten Folge der Staffel ist dann auch Aaron Seider zu sehen. Alle Kandidaten wurden für diese Runde in Fünfergruppen eingeteilt – jede Gruppe bekam ein Lied zugewiesen, das die Kandidaten jeweils für sich einstudieren mussten.

Aaron Seider hat als Aufgabe das Lied „Tau mich auf“ des Berliner Künstlers Zartmann erhalten, das im vergangenen Jahr auf Platz eins der deutschen Singlecharts stand. Mit der Auswahl hat Seider gehadert, wie er verrät. „Der Song hat mir nicht so gut gefallen“, sagt er, weil die Strophen im Original eher gerappt als gesungen werden.

Bis DSDS kaum Bühnenerfahrung

Etwa anderthalb Wochen habe er Zeit bekommen, den Song vorab zu Hause einzustudieren, dann ging es nach Rust. Die anderen Kandidaten, wenn er sie nicht schon aus der ersten Runde kannte, habe er erst am Tag vor Ort kennengelernt. „Alle waren nervös“, sagt Seider. Über die Entscheidungen der Jury, in dieser Staffel bestehend aus Dieter Bohlen, Rapper Bushido und Partyschlagersängerin Isi Glück, wurden alle noch am selben Tag informiert.

Zur Teilnahme an dieser DSDS-Staffel ist Seider nach eigenen Angaben über ein offenes Casting in Mannheim gekommen. „Viele haben mir gesagt, dass ich gar nicht so schlecht singe, deshalb bin ich aus Spaß mal zu einem Casting gegangen und habe geschaut, wie weit ich da komme.“ Bühnenerfahrung hatte der Frankenthaler bis dahin kaum. Bis zur RTL-Sendung sei er nur wenige Male auf kleinen Weinfesten aufgetreten.

Info

Folge 6 mit Aaron Seider wird am Dienstag, 21. April, 20.15 Uhr, im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL ausgestrahlt. Für Abonnenten des kostenpflichtigen Streaming-Angebots RTL+ ist die Folge ab Samstag, 18. April, online abrufbar.