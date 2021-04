Die Deutsche Post und ihr Paketdienstleister DHL haben nach eigenen Angaben in der Shell-Station Bochow in der Wormser Straße 121 einen neuen Paketshop eröffnet. Der Paketshop ist laut Post 112 Stunden pro Woche geöffnet, nämlich täglich auch am Wochenende von 5 bis 21 Uhr. Zum Angebot des neuen Standorts gehöre die Annahme von frankierten Paketen und Retouren von Online-Einkäufen. Sinn des Ganzen sei, Möglichkeiten zu schaffen, an denen Kunden „ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können“, heißt es in der Pressemitteilung. Eine weitere Option sei, sich Sendungen direkt in den Paketshop senden zu lassen und sie später dort abzuholen. Insgesamt ist die Post 14 Mal mit Filialen, Paketshops und Packstationen in Frankenthal vertreten.