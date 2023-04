Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den deutschen Meisterschaften der Florettfechter am Bundesstützpunkt in Tauberbischofsheim waren auch die Aktiven der TG Frankenthal vertreten. Sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft stellten sie sich der nationalen Konkurrenz. Die war diesmal eine Nummer zu groß.

Im Herrenflorett Einzel hatten sich Florian Ferizi und Alexander Bappert über die Südwestdeutsche Rangliste für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert. Ferizi qualifizierte sich mit