Die Deutsche Glasfaser wirbt seit Monaten in Lambsheim um Vertragsabschlüsse. Eine Nachfragequote von mindestens 33 Prozent hatte sich das Unternehmen für die rund 7000 Einwohner große Gemeinde zum Ziel gesetzt, um mit dem Ausbau eines Glasfasernetzes vor Ort beginnen zu können. Ende Juni war die Frist verstrichen und nun ist klar: Das Ziel ist nicht erreicht worden. „Derzeit fehlen noch etwa 65 Verträge“, teilte das Unternehmen in dieser Woche mit.

Die Präsenz des Vertriebsteams in Lambsheim sei deshalb um fast einen Monat verlängert worden. Bis Freitag, 21. Juli, können sich Anwohner, die Interesse haben, bei SP:Dobbert in der Bahnhofstraße 12 in Lambsheim, telefonisch unter der 02861 890 60 900 oder im Internet unter www.deutsche-glasfaser.de melden. Das Unternehmen hatte im Dezember den Zuschlag für den Auftrag erhalten. Die Glasfaser-Technologie verspricht eine bessere Internetverbindung.

Eine Krisensitzung aufgrund von Verzögerungen und Baustopps in Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau der Deutschen Glasfaser hatte es zuletzt im Kreis Bad Dürkheim gegeben. In Teilen des Leiningerlands macht zudem ein neues Unternehmen aus Wattenheim der Deutschen Glasfaser Konkurrenz.