Der Deutsch-Türkische Kulturverein Frankenthal feiert nach eigenen Angaben am kommenden Wochenende zum neunten Mal das Kinderfest „23 Nisan“. Der Name bezeichnet das Datum 23. April und damit den Jahrestag, der Ausrufung der Republik in der Türkei 1923.

Republik-Gründer Mustafa Kemal Atatürk habe diesen Tag den Kindern gewidmet, der seither groß gefeiert werde. Am Samstag , 27. April, 11 Uhr, startet den Veranstaltern zufolge ein Fest auf dem Rathausplatz in Frankenthal. Sie kündigen Attraktionen wie Hüpfburg, Torwandschießen, Bastelstand und Kinderschminken an. Darüber hinaus gebe es ein Bühnenprogramm – gestaltet von Vereinen aus Frankenthal und Umgebung – sowie Essen und Getränke.

Dem Kulturverein sei es seit seiner Gründung 1989 wichtig, Kinder und Jugendliche zu fördern. Einnahmen Veranstaltungen würden genutzt, um für sie Reisen beispielsweise in Freizeitparks in Deutschland oder ins Ausland zu organisieren. Da es Menschen mit Behinderung im Verein gebe und diese auch traditionelle und moderne Tänze mit den übrigen Mitgliedern einstudierten und vorführten, stehe das Fest unter dem Motto „Integration und Inklusion“.