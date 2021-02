In Frankenthal sind in den letzten drei Monaten des zurückliegenden Jahres 10,4 Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt desselben Zeitraums der Jahre 2016 bis 2019. Das hat das Statistische Landesamt am Dienstag mitgeteilt. Zwischen Oktober und Dezember starben demnach 157, im gesamten vergangenen Jahr 588 Männer und Frauen.

Von bestätigten Covid-19-Fällen geht die Behörde bei 30 Verstorbenen aus. Zumindest für das vierte Quartal 2020 spricht das Landesamt mit Blick auf die hohen Infektionszahlen und den Anstieg der Todesfälle von „einer Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“.

Von 1. Oktober bis 31. Dezember war in Frankenthal die Anzahl der Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus laut Robert-Koch-Institut von 88 auf 1068 gestiegen. In den benachbarten Kreisen ist die Entwicklung der Sterbefälle im genannten Zeitfenster noch stärker ausgeprägt: Im Rhein-Pfalz-Kreis starben 39,4 Prozent mehr Menschen; im Kreis Bad Dürkheim waren es 14,2 Prozent.