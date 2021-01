Die Hochwasservorhersagezentrale für Rheinland-Pfalz erwartet steigende Wasserstände in Mosel und Rhein sowie Überschwemmungen. Für Bobenheim-Roxheim dürfte vorerst keine Gefahr bestehen. Der Hochwassermeldedienst sieht (Stand Donnerstagnachmittag) für den Rheinpegel in Mannheim, der für Bobenheim-Roxheim maßgeblich ist, bis Samstag eine Steigerung bis maximal 550 Zentimeter voraus. Erst beim Pegelstand von 650 wird nach Angaben von Ordnungsamtsleiter Frank Unvericht eine sogenannte Eröffnungmeldung an die Gemeinde verschickt. Dann werde mit Feuerwehr und Betriebshof die Lage beobachtet.

Vorgehensweise ist festgelegt

Bei 7,20 Meter am Pegel Mannheim trete die örtliche Einsatzleitung zusammen und lege das weitere Vorgehen fest, so Unvericht, zum Beispiel die Kontrolle der Entlastungsgräben, sofern der Pegel Worms 4,80 Metern erreicht habe. Die Vorgehensweise ist im Hochwasserschutzkonzept der Gemeinde festgehalten. Insgesamt werden am Oberrhein am Sonntag und Montag Wasserstände erwartet, wie sie statistisch alle zwei bis fünf Jahre bei Hochwasser auftreten.