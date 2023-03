Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das dürfte Fußballer und Fans in Frankenthal und Umland freuen: Nach der sechsmonatigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie startet die Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz gleich mit einem echten Kracher in die neue Spielzeit 2020/21. Der SC Bobenheim-Roxheim empfängt am ersten Spieltag den Nachbarn VfR Frankenthal. Im vom Südwestdeutschen Fußballverband veröffentlichten vorläufigen Spielplan ist das Derby für 6. September, 15 Uhr, angesetzt.

Weil es aufgrund des Saisonabbruchs keine Absteiger gab, wurden die 20 Bezirksliga-Teams in zwei Gruppen mit jeweils zehn Mannschaften aufgeteilt. Der SC Bobenheim-Roxheim und