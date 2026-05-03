High Fashion und roter Teppich in Frankenthal: Für das Premieren-Event des Films „Der Teufel trägt Prada 2“ im Lux-Kino hatten sich die Gäste stilecht aufgebrezelt.

Jeans? Sweatshirt? Ein No-Go! An diesem Abend war die Casual-Fraktion klar in der Minderheit. Der Frankenthaler „Runway“-Look wurde dominiert von Leo-Prints und Spitze, Satin und Leder, Pailletten und Fransen. Drama und Leichtigkeit gingen Hand in Hand. Die überwiegend weiblichen Premierengäste waren zu Fashion-People mutiert. Mittendrin eine Erscheinung: schwarze Bob-Perücke, dunkle Brille, schwarz-weißer Chanel-Look und lila Wildleder-Pumps: „Die feiern heute ihren Premieren-Auftritt“, sagte Claudia Hoepke und ergänzte: „Ich bin die Anna.“ Der Look der Frankenthalerin orientiert sich an Anna Wintour, der legendären „Vogue“-Chefredakteurin, die Blaupause war für Meryl Streeps Rolle als „Runway“-Chefin Miranda Priestly in „Der Teufel trägt Prada“.

Appetitanreger: Lux-Kino-Juniorchef Sebastian Kaltenegger (rechts) servierte mit seinem Team Häppchen. Foto: Birgit karg

Sehen und gesehen werden, Posieren auf dem roten Teppich und an Stehtischen auf der „Welcome-Zone“ draußen vorm Lux-Kino. Fürs Catwalk-Gefühl ließ ein Live-DJ House-Beats pulsieren, und an der Bar lockte der „Runway-Spritz“. Zwei Douglas-Ladies knibbelten Seidenbändchen mit dem neuen Prada-Duft um Handgelenke für die stilechte VIP-Attitude. Dazu als Gaumenschmeichler Mini-Pralinés, dargeboten auf goldenem Tablett. Besonders umlagert: das Fotoshooting vor der Prada-Wand im oberen Foyer fürs ultimative Social-Media-Bild. Glamouröse Cocktail-Laune, bevor es in den Saal ging.

Magenta trifft Türkis

Modische Hingucker blieben in Erinnerung: Magenta traf Türkis bei Nicole aus Frankenthal mit Fransenkleid und Kaschmir-Stola. Silberpailletten aus schwarzem Samt bei Carmen Tesch – ihr Minikleid zog alle Blicke auf sich: „Vor zwei Jahren in Dubai gekauft – jetzt kann ich das endlich mal anziehen“, freute sich die Wormserin. Mit Freundinnen aus Bad Dürkheim und Edigheim sei sie Stammgast bei Premieren-Events im Frankenthaler Kino, verrät sie.

So kann der Abend beginnen: Kinokarten und kühle Getränke. Foto: Birgit Karg

Auf der Leinwand dann „Der Teufel trägt Prada 2“ – ein Ritt durch die High-Fashion-Blase zwischen irrationaler Gaga-Welt und realistischer Momentaufnahme der Luxusbranche. Rund 450 Outfits und 300 Accessoires sind in 119 Minuten zu sehen: neue Looks im 20-Sekunden-Takt. Optischer Overkill, Ultra-Fast-Fashion avant la lettre, balancierend zwischen Perfektionismus und Wahnsinn. Zugleich schwingen heutige Themen mit: Diversität und eine positive Einstellung zum eigenen Körper. Ein erweitertes Schönheitsideal wird somit – zumindest marginal – im Hochglanzrahmen zitiert.

Angeregte Gespräche, Lachen, Selfies: Frauen waren bei dem Premieren-Event klar in der Überzahl. Foto: Birgit Karg

Auch das Promi-Radar lief heiß. Nach dem Film entspann sich heiteres Raten über Gastauftritte und Cameos aus der Mode- und Medienwelt. „Donatella Versace war dabei“, „Ich hab’ die Heidi Klum gesehen!“ – typische Reaktionen, die zeigen, wie sehr der Film zum Pop-Quiz einlädt. Musikalisch sorgte der Abspann für Gänsehaut: Madonna mit „Vogue“, neu gemixt. Und zum großen „Runway“-Finale bot Lady Gaga mit „Shape of a Woman“ Hitverdächtiges.

Kino wird zum Erlebnisraum

Kino-Chef Christian Kaltenegger beobachtete zufrieden das Treiben: angeregte Gespräche, Lachen, Selfies. Er weiß: Solche Premieren machen Kino zum Erlebnisraum. Die Frage des Abends lag auf der Hand: Wird der teuflische Prada-Style bald in den Kollektionen der Modeketten landen? „Ich nehme alle Kleider“, sagte eine Besucherin und lachte. Überhaupt waren die Publikumsreaktionen durchweg begeistert: „Herrlich overdressed“, „Ich geh’ noch mindestens zweimal rein“, „Viel Ironie und Witz, genau das wollte ich erleben“, „Die vier Hauptdarsteller sind einfach unschlagbar“.

Viel Prada-Trara in Frankenthal? Absolut. Die Stadt zeigte Stil, der Film lieferte den Rausch – und das Publikum ging mit einem Lächeln, vielen Zitaten und der leisen Hoffnung nach Hause, dass ein bisschen Prada-Glamour im Alltag bleibt. Mode als Therapie in Poly-Krisenzeiten.