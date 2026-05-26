Ein junges fünfköpfiges Team arbeitet derzeit an einer App, die das Parken in der Region erleichtern soll. Ein Gespräch über ihre Ziele und wie ihr Konzept funktioniert.

„Ein freier Parkplatz und fünf Geier, die sich drauf stürzen“, kommentiert ein Nutzer bei Facebook unter einem Post des Start-ups Park5. Es geht um die Parkplatzsuche in Frankenthal und ein kurzer Blick in die Kommentare unter dem Beitrag zeigt, wie emotional aufgeladen das Thema ist.

Dass das Parken in Innenstädten selten einfach ist, dürfte jeder Person bewusst sein, die Auto fährt. Das Szenario ist bekannt: Man sucht ewig nach einem Parkplatz. Der Puls steigt, die Nerven liegen blank. Nachdem man eine gefühlte Ewigkeit durch die Straßen gekurvt ist, die einem zu allem Übel vielleicht noch unbekannt sind, darf man dann noch minimum eine Viertelstunde zum eigentlichen Ziel laufen.

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Idee für die App kam nach der Parkplatzsuche

So ähnlich ist es Tim Keller passiert, als er und seine Freundin auf Familienbesuch in Mainz waren. Die Frankenthaler brauchten satte 25 Minuten, um einen Parkplatz zu finden. Den ganzen Tag sprachen sie zu fünft darüber, dass man da doch etwas tun müsste, um das leidige Umherirren zu vermeiden.

Ein Gespräch, das sicher viele Menschen kennen, die regelmäßig dem Stress des Parkplatzsuchens ausgesetzt sind. Doch in diesem Fall blieb es nicht bei bloßen Floskeln: Einige Zeit später steht das Konzept und die erste Version einer App, die ab Juli verfügbar sein soll.

So sieht die erste Version der App aus. Simpel und nutzerfreundlich soll sie sein. Foto: Anna-Marie Müller

Die App läuft im Hintergrund

„Unsere App funktioniert durch das aktive Zutun der Nutzerinnen und Nutzer“, sagt Keller. „Wenn man einen Parkplatz verlässt, schaltet man ihn in der App frei. Er wird dann anderen Leuten, die die App nutzen und gerade einen Parkplatz suchen, angezeigt. Die können sich durch einen Knopfdruck direkt dorthin navigieren lassen.“ Ein einfaches Prinzip, findet der 21-jährige Frankenthaler, der in Mainz Geografie und Mathe auf Lehramt studiert.

„Die App läuft im Hintergrund“, erklärt er weiter und antwortet damit auf Kritik, die unter dem schon erwähnten Facebook-Post aufkam. Dort wurden Bedenken geäußert, dass man beim Autofahren das Handy bedienen müsse. „Die Navigation funktioniert über Google Maps. Wenn der App ein neuer Parkplatz gemeldet wird, erscheint auf dem Display ein Popup-Fenster, wo man nur einmal auf Ja oder Nein klicken muss. Dann wird der neue Zielort automatisch an die Navigationsapp weitergeleitet.“ Einen Radius, in dem neue Parkplätze angezeigt werden sollen, legt man laut Keller vorher in der App fest.

„Frankenthal hat die perfekte Größe“

Eine erste Version der App sei bereits im Umlauf. „Wir testen gerade mit einer Gruppe von 20 Leuten“, so der Frankenthaler. „Je mehr Menschen dabei sind, desto besser funktioniert das Prinzip. Frankenthal hat für ein Projekt wie dieses die perfekte Größe.“ Die bisherige Resonanz sei sehr gut, berichtet der Student.

Wegen personenbezogener Daten müssten sich die Nutzer keine Sorgen machen. „Sie werden nicht gespeichert“, betont Keller. „Wir haben darauf keinen Zugriff.“ Der Standort, der dem Algorithmus helfe, parkplatzbezogene Prognosen zu treffen, sei anonymisiert: „Wir können also nicht einsehen, welche Person sich wo befindet.“

Mit Sicherheit nicht lange frei: ein Parkplatz in der Frankenthaler Innenstadt. Foto: Anna-Marie Müller

Der Stadt etwas Gutes tun

Reich werden wollen die fünf mit der Park-App nicht. „Natürlich wäre es schön, wenn wir ein bisschen was dazuverdienen könnten. Immerhin sind wir alle im Studium oder in der Ausbildung“, sagt Keller. „Aber das Hauptziel ist, der Stadt etwas Gutes zu tun.“ So soll die Finanzierung über Werbung laufen, die in Zusammenarbeit mit den Kommunen und lokalen Kooperationen entstehen soll. Das soll auch gleichzeitig der Anreiz sein, die App aktiv zu nutzen: Für jeden Parkplatz, den man freischaltet, bekomme man Punkte, die man dann wiederum bei bestimmten Frankenthaler Geschäften einlösen könne. Für die Nutzerinnen und Nutzer soll die App kostenlos sein.

Die fünf bringen ganz unterschiedliche Fähigkeiten mit: Zwei von ihnen studieren Physik in Mainz und interessieren sich dabei vor allem für den IT-Bereich. Sie programmieren die App und kümmern sich um alles, was im technischen Bereich anfällt. Eine macht eine kaufmännische Ausbildung und ist für Bürokratie und Organisation zuständig, während die vierte im Bunde Marketing studiert. Und Tim Keller selbst kennt sich durch sein Geografie-Studium mit Stadtplanung aus.

Mehr Informationen zur App

Bei Interesse kann man sich in die Mailingliste von Park5 eintragen.

App funktioniert nach High-Five-Prinzip

Der Name der App, Park5, leitet sich vor allem aus dem High-Five-Prinzip ab. Man klatsche sich gewissermaßen ab, wenn man einen Parkplatz freigibt, den dann die nächste Person direkt nutzen kann. Die fünf Frankenthaler hoffen, dass es in Zukunft viele solcher High Fives in ihrer Stadt geben wird.