Comedy, Musik, Zauberkunst und natürlich Theater: Für drei Monate zieht das Frankenthaler Theater Alte Werkstatt im Sommer wieder in den Winzerhof Claus.

Mehr als 40 Veranstaltungen werden von 21. Juni bis 13. September unter freiem Himmel zu sehen sein. Jürgen Hellmann und sein Team versprechen wieder ein kunterbuntes Sommerprogramm. Dabei setzt das TAW in diesem Jahr etwas weniger auf Theater und dafür mehr auf neue aber auch altbewährte Gastspiele. Zum ersten Mal in Großkarlbach dabei ist beispielsweise Kai Kramosta alias Handwerker Peters. 2024 siegte er bei einem Comedy-Wettbewerb des Radiosenders RPR 1 und ist seitdem regelmäßig dort zu hören. In Großkarlbach spielt er sein Programm „Achtung: Handwerker im Urlaub!“ (29. August).

Neu mit dabei sind in diesem Jahr auch „Die Affirmative“ (24. Juli). Die Impro-Comedy-Show aus Mainz spielt ohne Skript, dafür mit viel Fantasie und Action. Auf Zuruf aus dem Publikum entstehen laut Hellmann einmalige Szenen, überraschende Wendungen und jede Menge Lacher. Die Gruppe verspricht schräge Figuren, mitreißenden Tanz und spannende Geschichten mit Situationskomik.

Mehr als 40 internationale Chart-Platzierungen mit Culture Beat, Captain Hollywood, Scooter oder DJ Bobo – der Songschreiber Jürgen „Nosie“ Katzmann, der seit einigen Jahren in Battenberg (Kreis Bad Dürkheim) lebt, kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. In Großkarlbach präsentiert er am 26. Juli in der Show „Calling Mr. Vain“ unplugged seine größten Hits und die, die ihn beeinflusst haben. Am Klavier wird er dabei begleitet von Daniel Helfrich.

Boulevardtheater mit vier Beiträgen

Mit gleich vier Beiträgen gastiert das befreundete Boulevardtheater Deidesheim. Am 27. Juni zeigt das Ensemble die Komödie „Ä Pälzer Playboy“. Götz Valter und Rene Weintz alias Dubbes & Dabbes widmen sich am 26. Juni in ihrem Comedyprogramm der Frage, warum Pfälzer eigentlich die besten Liebhaber sind. Am 17. und 18. Juli bringen Francesca Galiano, Jeannette Friedrich und Cynthia Popa als „Die wilden Weiber aus der Pfalz“ Frauenpower, Humor und Gesang auf die Bühne. Um Zweisamkeit und die Ehe im speziellen geht es am 19. Juli in der Comedy „Ehepaare kommen in den Himmel – In der Hölle waren sie schon!“.

Auch die Musik darf natürlich nicht zu kurz kommen. Der Frankenthaler Gitarrist und Sänger Willi Brausch ist wieder zweimal im Duo vertreten. Mit Sigrun Schumacher als Sillis eröffnet er – fast schon traditionell – am 21. Juni das Festival und mit Peter Stahl kommt er am 3. Juli als „Low Voltage“. „Musik wie Urlaub“ verspricht am 25. Juli Mr. Jones. Die Band steht für handgemachte Gitarrenmusik mit spanisch-kubanischem Sound. Der Musik der 1950er Jahre widmen sich die Zuckerschnuten am 28. Juni. Chansons, Swing, Blues, Boogie, Samba, Pop und Rap liefert Hannah Guth mit ihrer Band am 30. August. Und die achtköpfige Band Millers Groove gibt am 14. August Stücke von Michael Jackson, Amy Winehouse oder Santana zum Besten.

Heinz-Erhardt-Komödie

Gegen Ende des Festivals zeigt das TAW dann ab 4. September die Heinz-Erhardt-Komödie „Der Mustergatte“. In der Inszenierung von Jürgen Hellmann versucht der hochgradig penible Willi (Uwe Hörner) wieder Pep in seine Ehe zu bringen, in dem er mit der Nachbarin anbandelt. Bereits ab 15. August zeigt das Theater an vier Abenden noch einmal die Erfolgskomödie „Weiße Turnschuhe“ mit Monika Bengel als topfitte Oma. „Ein allerletztes Mal“, wie Hellmann betont.

Sascha Fischer lädt am 5. Juli mit Francesca Galiano zur deutsch-italienischen Sommernacht ein und eine Woche später am 12. Juli mit Maria Breuer zur Schlagerrevue Tipitipitipso . Kättl Feierdaach präsentiert am 2. und 28. August ihr neues Programm „Kompetenze“ und Alice Hoffmann kommt am 4. Juli mit „Torschlusspanik“. Mit einem Best-of präsentieren sich vom 7. bis 9. August die Schönen Mannheims und auch Geberts Deutsche Meilensteine sind wieder mit dabei (31. Juli/23. August). Zauberkunst für Klein und Groß zeigt Fabian Strahl an drei Terminen und Zauberkünstler Tim Silas führt eine Mischung aus Magie, Jonglage und Comedy auf. An drei Sonntagen wird es zudem wieder einen musikalischen Frühschoppen geben. Den Abschluss macht am 13. September der TAW-Chor mit „Neuen Liedern unterm Sternenhimmel.“

Noch Fragen?

Karten und das vollständige Programm gibt es an der TAW-Theaterkasse, Wormser Straße 109, in Frankenthal, sowie im Internet unter www.tawfrankenthal.de