Einige Zeit ist vergangen, seit die BASF Wohnen + Bauen im Februar verkündete, 4400 Wohnungen zu verkaufen. So ist der Stand bei den betroffenen Objekten in Frankenthal.

Die Begehung der BASF-Wohnungen in Frankenthal, die von der Tochterfirma des Chemiekonzerns Wohnen + Bauen verkauft werden, soll bald beginnen. So berichtet Makler Georgios Zacharioudakis von Kuthan-Immobilien, dem Ludwigshafener Unternehmen, das mit dem Verkauf der Wohnungen beauftragt ist.

„Die Mieter werden bald von der BASF informiert werden. Danach werden wir alle Betroffenen kontaktieren und Termine für die Begehungen ausmachen“, erklärt Zacharioudakis. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen, da es sich um knapp 300 Wohnungen in Ludwigshafen und Umgebung handele. Die Objekte in Frankenthal seien nur ein Teil davon.

Makler Georgios Zacharioudakis von Kuthan-Immobilien kümmert sich um den Verkauf der BASF-Wohnungen. Foto: Kuthan-Immobilien/oho

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Jede einzelne Wohnung müsse begutachtet und preislich verortet werden. Sobald dies geschehen sei, könne man in die Verkaufsphase gehen. „Jeder Mieter hat Vorkaufsrecht“, betont Zacharioudakis. Sollten die Mieter ihre Wohnung nicht kaufen können oder wollen, gelte die von der BASF vorgegebene Sozialcharta, nach der unter anderem ein lebenslanges Mietrecht für Menschen über 70 Jahre und eine zehnjährige Sperre für Eigenbedarfskündigungen festgelegt sind. Außerdem kämen für den Verkauf der Wohnungen ausschließlich Kapitalanleger infrage.

Spezifisch geht es in Frankenthal um Wohnungen in mehreren Objekten im Norden der Stadt, die Teil der 1100 einzeln zum Verkauf stehenden Wohnungen sind. Laut dem Makler sollen die meisten davon noch in diesem Jahr verkauft und das Projekt im Jahr 2027 abgeschlossen werden: „In Frankenthal geht es um viel weniger Wohnungen als in Ludwigshafen, daher erwarten wir schnell Abnehmer.“

Das Hochhaus am Carl-Bosch-Ring in Frankenthal soll als Teil des Gesamtpakets verkauft werden. BASF und GAG sind dazu miteinander im Gespräch. Foto: Anna-Marie Müller

BASF im Gespräch mit der GAG

Der Großteil der 4400 betroffenen Wohnungen soll als Gesamtpaket veräußert werden. Dazu befindet sich die BASF derzeit über Immobilienmakler der internationalen Immobilienberater JLL im Gespräch mit „einer Vielzahl von Interessenten“, wie es von einer Sprecherin der BASF heißt. Darunter ist auch das Ludwigshafener Immobilienunternehmen GAG, das zusammen mit der Stadt Ludwigshafen ein Angebot für die 3300 Wohnungen gemacht hat. Ob ein Verkauf zwischen BASF und GAG zustande kommt, ist aber noch völlig offen.

Zu diesem Gesamtpaket gehört auch das Hochhaus am Carl-Bosch-Ring 2, zu dem etwa 80 Wohnungen zählen. Im Gegensatz zu den Mieterinnen und Mietern der einzeln verkauften Wohnungen dürften die hier lebenden Menschen noch etwas länger auf konkrete Informationen warten müssen – die BASF rechnet gegen Ende dieses Jahres oder im ersten Quartal des nächsten Jahres mit einem Verkauf der Objekte.

Ein Herzchen für die 2: Laut diesem Grafitti wird in Frankenthal am Carl-Bosch-Ring 2 gern gewohnt. Foto: Anna-Marie Müller

„Es gibt Sachen, die kann ich nicht ändern“

Zumindest einer der Mieter des Carl-Bosch-Rings äußert sich gelassen gegenüber der RHEINPFALZ: „Es gibt Sachen, die kann ich nicht ändern.“ Der 66-Jährige, der seit vier Jahren in seiner Wohnung wohnt und anonym bleiben will, gibt an, dass dem Eigentümerwechsel im Haus relativ entspannt entgegengeblickt werde: „Wir haben einen Brief bekommen, den habe ich aber selbst noch nicht geöffnet. Ich weiß ja, was drin steht. Es lässt sich hier eigentlich niemand im Haus verrückt machen.“