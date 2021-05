Wer nach oben schaut, ist im Vorteil: In der Frankenthaler Mariensiedlung birgt das eine oder andere Haus ein kleines Kunstwerk – etwa den jungen Matrosen mit Tau, der der Wohnsiedlung zu ihrem Namen verholfen hat.

Er hat einen neuen Anstrich bekommen, das sieht man auf den ersten Blick. Das heißt, wenn man ihn überhaupt sieht. Denn der Matrose hängt ganz schön weit oben an der Hauswand in der Virchowstraße in der Frankenthaler Marinesiedlung. Wer nicht danach Ausschau hält, kann ihn leicht übersehen.

Aus dem Naturstein rausgehauen hat das junge Gesicht mit dem auffälligen Revers an der Uniform und dem Tau in den Händen der schlesische Bildhauer Georg Schubert, weiß der Frankenthaler Altertumsverein-Vorsitzende und Beigeordnete Bernd Leidig (SPD). Entstanden ist die Plastik um 1936/37, zeitgleich mit dem Bau der Marinesiedlung, der laut Leidig in zwei Abschnitten bis 1938 erfolgte, nachdem die Nationalsozialisten das Gebiet zuvor enteignet hatten.

Sie hatten auch den Auftrag für die Skulptur erteilt und damit das fortgeführt, was in der Weimarer Republik der 1920er-Jahre begonnen hatte: die Förderung von Kunst im öffentlichen Raum. Mit Beginn der NS-Zeit folgte diese auch der NS-Ideologie. Und in der Marinesiedlung im Speziellen äußerte sich das laut Leidig in dem Wunsch, der Begeisterung für die Flotte und der großen militärischen Aufrüstung ein Zeichen zu setzen. Daher auch der Name „Marinesiedlung“, der zu dieser Zeit durch die Skulpturen von Schubert und Walter Perron – auch er hat sich mit einem Werk in der Siedlung verewigt – geprägt wurde.

