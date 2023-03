Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ganz in Schwarz präsentiert sich der „Mann mit Fisch“ an der Hauswand in der Marinesiedlung. Es ist wohl das letzte Werk des berühmten Frankenthaler Bildhauers Walter Perron im Viertel. Zwei andere scheinen schon verschwunden zu sein.

Es ist wohl das letzte Werk des Frankenthaler Malers und Künstlers Walter Perron, das in der Marinesiedlung im Norden der Stadt zu finden ist. Aber es ist ein besonders skurriles, das dort an