Der viktorianische Künstler und Philosoph war ein „Popstar“ seiner Zeit und wird gerade wiederentdeckt.

Er galt als einer der größten „Influencer“ seiner Zeit - und ist heute so gut wie vergessen: Der Brite John Ruskin (1819-1900) inspirierte mit seiner Kunst und Philosophie den Autor Oscar Wilde, den Maler William Turner, die Labor-Partei und Mahatma Gandhi. Mit einem Hörspiel geht der Ludwigshafener Komponist Oliver Augst auf Spurensuche, trifft Poeten in New York, streift über grüne Hügel Englands - und fängt das feingeistige Faszinosum als jazz-bluesiges Klangerlebnis ein.

„Today“ ertönt als Mantra immer wieder. „To-Day“, „Heute!“, untermalt von verzerrten Gitarrenklängen. Regen prasselt nieder, gleich in den ersten Sekunden des 50-minütigen Hörspiels „John Ruskin Soup“ fühlt man sich ins viktorianische Zeitalter versetzt. Eine Kutsche, die dem Toten die letzte Ehre erwies, soll die Aufschrift „TO-DAY“ getragen haben. Das Motto des zu Lebzeiten so einflussreichen Künstlers, Schriftstellers und Sozialreformers. „Ein Superstar seiner Zeit“, sagt Augst. Denn als John Ruskin im Januar 1900 verstarb, galt er als die berühmteste Persönlichkeit Großbritanniens, gleich nach Queen Victoria. „Doch es dauerte nur ein halbes Jahrhundert, bis sein Werk und die Geschichten seines exzentrischen Lebens so tot waren wie ihr Autor“, so der Hörspielkomponist.

Ein Mann voller Widersprüche

Wer also war dieser John Ruskin? Und warum ist sein Denkmal so verblasst? Oliver Augst ist dem Phänomen nachgegangen, sprach mit dem US-Poeten Raymond Pettiborn im 72. Stockwerk in New York, musizierte mit dem Iren Liam Gillick, reiste nach Coniston am Lake District, wo Ruskin wohl inmitten sanft-grüner Hügel im prachtvollen Alterssitz bis zum Schluss gut und wohl genährt lebte. „Bei seiner Obduktion kam ein halber Truthahn zum Vorschein, runtergespült mit Champagner“, verweist Augst auf eine von vielen Ambivalenzen. Denn der Universalgelehrte setzte sich stark für die Arbeiterklasse, für Umweltschutz und Wohlfahrt, für ein einfaches Leben ein.

Geboren 1819 in London, geht es für das Kind wohlhabender Sherry-Importeure früh auf Reisen. Das Schreiben sollte er sich in der Postkutsche selbst beibringen, sich die rasch modernisierende Welt mit Stopps in Paris oder Brüssel vor allem zeichnend erschließen. Mit 14 Jahren führt der Weg auch durch Deutschland, den Rhein entlang in die Schweiz, wo seine Liebe für die Alpen entflammt. Als er mit Anfang 20 an Tuberkulose erkrankt, darf der Sohn strenger Calvinisten in Italien Malerei studieren.

Ein Kritiker seiner Zeit

Zurück in England, lehrt er in Oxford die „Verbindung von Ästhetik mit Moral und Naturbeobachtung“ und wird in Zeiten der Industrialisierung und gesellschaftlichen Umbrüche zum Kritiker und romantischen Denker. Die Natur wird für ihn zum Anschauungsmaterial, das Malen zum Sehen. Beim Anblick der Farben solle man sich „wie ein Blinder fühlen, dem plötzlich die Sehkraft gegeben ist“, heißt es im Hörspiel. Seine 1.300 Kunstwerke aber haben nicht die Durchschlagskraft wie die seines Zöglings: William Turner, „Meister des Lichts“, als dessen Entdecker und Förderer Ruskin gesehen wird.

Auch ein gewisser Oscar Wilde schreibt sich als junger Student beim populären Professor ein. Bei einem Straßenbauprojekt, um zwei Dörfer in einem Sumpfgebiet zu verbinden, müssen Wilde und seine Kommilitonen selbst Hand anlegen. Ruskins „sozialer Radikalismus“ ist der Versuch, die körperliche Arbeit eines Handwerkers oder Ackerbauern als edle Lebensform zu begreifen. Eine Idee, die später Mahatma Gandhi in seine Satyagraha-Lehre übersetzt.

Das ganz Einfache als hohe Kunst

„Ruskin hat Kunst nicht als L’art pour l’art, als Kunst um der Kunst Willen gesehen, sondern als Useful Art, als handwerkliche Arbeit, als Machen“, erklärt Augst. Hör- und erlebbar wird das in der akustischen Inszenierung in Form einer Suppe, die der auch in Paris lebende Ludwigshafener bei seiner England-Reise tatsächlich vom Künstler und Pubbesitzer Adam Sutherland serviert bekam. „Nehmen Sie das Gemüse, das Sie zur Hand haben, behandeln Sie es mit Sorgfalt und machen Sie das Beste daraus“, heißt es im Rezept für jeden halbwegs gefüllten Kühlschrank. „Dieser Grundgedanke, dass in der einfachsten Handlung schon die ganz hohe Kunstform stecken kann, das macht Ruskin aus“, verrät Augst.

Lange Zeit wurde Ruskins Erbe nur in kleinen Künstlerkreisen fortgetragen. Inzwischen kann man aber eine regelrechte Ruskin-Renaissance beobachten. Denn in einer Zeit, als die moderne Welt klar auf dem Vormarsch war, sprach er schon sehr früh von Entfremdung. „Er hatte eine enorme Reichweite. Die Engländer hingen an seinen Lippen“, sagt Augst über den viktorianischen Popstar.

Info

Das Hörspiel „John Ruskin Soup“ läuft am Freitag, 3. April, 0.05 Uhr in der Podcast-Reihe „Klangkunst“ von Deutschlandfunk Kultur. Link: www.hoerspielundfeature.de/klangkunst-100.html.

