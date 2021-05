Der 19. Mai 2001 brachte eine der spannendsten Meisterschaften in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Die Protagonisten: der FC Bayern München, Schalke 04 und Markus Merk. Am Ende jubelten die Bayern, die Schalker waren Meister der Herzen. Bayernfan Tim Graf und Schalkeanhänger Kyriakos Karagiozidis haben spezielle Erinnerungen an den Tag.

Es sind Bilder, die wohl kein Fußballfan in der Bundesrepublik vergessen wird, egal, für welchen Verein das Herz schlägt. Sergej Barbarez bringt den Hamburger SV 1:0 gegen die Bayern in Führung. Da sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Schalke ist da schon längst durch, führt 5:3 gegen Unterhaching. Auf Schalke jubeln sie schon alle – Managerlegende Rudi Assauer, Trainerikone Huub Stevens und die Spieler. Doch dann geht der Blick zur Anzeigetafel des Gelsenkirchener Parkstadions. In Hamburg läuft die Nachspielzeit. Und Markus Merk pfeift indirekten Freistoß, weil HSV-Keeper Mathias Schober – eine Leihgabe der Schalker – einen Rückpass nicht einfach wegdrischt, sondern mit den Händen aufnimmt. Bayern-Verteidiger Patrik Andersson findet eine Lücke, wo eigentlich gar keine ist. 1:1. Die Bayern sind Meister. Torwart Oliver Kahn jubelt mit der Eckfahne. Die Schalker versinken im Tal der Tränen und sind fortan Meister der Herzen.

Tim Graf vor dem Radio

Tim Graf, damals elf Jahre jung, saß mit seinem Vater und seinem Bruder vor dem Radio und verfolgte die Konferenz. Aufgrund des noch recht jungen Alters sei es etwas schwierig, sich an Details zu erinnern. Aber Graf weiß noch: „Der Kommentator hat immer wieder den Namen Andersson gesagt“, erinnert er sich an die letzte Szene. „Ich habe dagesessen und wollte eigentlich schon das Radio ausmachen“, erinnert er sich. Die Drei haben aber dann doch weitergehört.

„Als das Tor gefallen ist, bin ich durchgedreht. Ich bin vor Freude auf der Couch rumgesprungen“, erzählt Graf, Trainer der DJK Schwarz-Weiss Frankenthal in der A-Klasse. Als „mega intensiv“ habe er das alles empfunden. „Weil es eben Radio war. Man war ja komplett darauf angewiesen auf das, was der Kommentator erzählt.“ Erst später habe er sich die Zusammenfassung im Fernsehen angeschaut.

Karagiozidis mit dem Papa im Café

Den visuellen Beweis hatte Kyriakos Karagiozidis gleich. Der Torwart von Eintracht Lambsheim hat das königsblaue Gen quasi in die Wiege gelegt bekommen. „Papa war schon Mitglied Auf Schalke, ist immer ins Parkstadion gegangen“, erzählt der 24-Jährige.

Richtig, Karagiozidis war damals gerade zarte vier Jahre jung. Und doch kann er sich noch an einiges erinnern. „Ich war damals mit meinem Papa in einem griechischen Café. Dort haben wir uns die Spiele angeschaut.“ Auch ein paar andere Schalkefans seien noch dort gewesen. „Und eigentlich war es ja schon für uns entschieden.“ Doch dann sei ein Aufschrei erfolgt. Es war die Szene, als die Bayern den indirekten Freistoß zugesprochen bekamen.

Erst mal griechisch essen

„Ich glaube, ich habe damals geweint“, meint Karagiozidis und muss lachen. Das sei aber nicht nur wegen des Spiels und der verpassten Meisterschaft gewesen. „Ich habe gemerkt, wie bedrückt mein Vater war.“ Danach sei die Familie erst mal griechisch essen gegangen. Die Enttäuschung aber habe sich über das ganze Wochenende gezogen. „Es war bitter. Wir hätten die Meisterschaft verdient gehabt.“

Natürlich kann man mit einem Keeper und einem Coach auch heute noch trefflich über den vielleicht berühmtesten indirekten Freistoß der deutschen Fußballgeschichte philosophieren. „Schober hätte den Ball nicht in die Hand nehmen müssen. Er hätte einfach auf Nummer sicher gehen müssen und ihn weghauen“, sagt der Lambsheimer Torwart Karagiozidis. Da er damals noch so klein gewesen sei, habe er die Regel damals nicht ganz verstanden. „Aber ich habe gemerkt, dass etwas nicht richtig war.“

Graf: Hauptsache gepfiffen

„Schwierig“, sagt auch Tim Graf. „In dem Moment, in dem der Torwart den Ball aufnimmt, hätte ich ihn wohl auch gepfiffen“, meint Tim Graf. Damals. Heute sei er jedoch eher ein Freund davon, solche Sachen nicht zu pfeifen. Unterm Strich aber sei damals geblieben: „Hauptsache gepfiffen.“ Er glaube allerdings nicht, dass es ein absichtlicher Rückpass war.

Das seien eben die Szenen, wegen derer die Fans Fußball leben und lieben, meint Karagiozidis. „Für den neutralen Fan war das damals sicherlich ein Highlight. Die haben bestimmt doppelt mitgefiebert.“ Rudi Assauer hätte er den Titel auf jeden Fall gegönnt. Die Schalker Ikone führte als Manager den Verein zum Gewinn des Uefa-Pokals 1997 und zu zwei DFB-Pokalsiegen (2001, 2002). Der Gewinn der Meisterschale war dem am 6. Februar 2019 verstorbenen Assauer nicht vergönnt.

Gefühlschaos und Bayerndusel

Tim Graf spricht heute von Gefühlschaos, in dem er damals gewesen sei. Das gilt wohl aber auch für die Schalker. „Krass, die waren für vier Minuten Meister“, meint Graf. Im Zusammenhang mit diesen entscheidenden Szenen kommt man zwangsläufig auf das Stichwort Bayerndusel. „Der existiert“, meint Graf und lacht. Allerdings bemüht er zur Erklärung auch ein Zitat von Thomas Müller: „Immer Glück ist Können.“ Den Dusel hätten sich die Bayern verdient.

Da widerspricht Kyriakos Karagiozidis nicht. „Glück hat irgendwie jede Mannschaft. Vielleicht kommt es einem so vor, als ob die Bayern mehr davon haben. Sie haben im Jahr aber auch mehr Spiele. Das spricht dann auch für die Münchner.“

Schwierige Zeiten für Schalkefans

Als Schalkefan macht der Lambsheimer Keeper gerade schwierige Zeiten durch. Der Abstieg jetzt sei schon schlimmer als die verpasste Meisterschaft damals, meint er. „Vielleicht bedeutet das ja das Ende eines Traditionsklubs“, sagt er. Die Angst sei auf jeden Fall da. Und in der Zweiten Liga seien so viele traditionsreiche Vereine, dass der direkte Wiederaufstieg noch längst kein Selbstläufer sei. „Das werden heiße Spiele.“ Doch vielleicht sind die Schalker ja schon bald wieder in der Ersten Liga und können weiter für spektakuläre Momente sorgen.