Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Baris Atik hat schon einiges gesehen von der Fußballwelt. Waldhof Mannheim, Hoffenheim, Kaiserslautern, Graz, Dresden. Nach einem halben Jahr ohne Verein ist er mittlerweile beim 1. FC Magdeburg gelandet und sehr zufrieden. Und das, obwohl er eigentlich gar nicht in die Dritte Liga wollte. Am Wochenende trifft er auf einen Verein, an den er nicht nur gute Erinnerungen hat.

Baris Atik hat gemischte Gefühle, wenn er an Kaiserslautern denkt. 2017 war er mal da für ein halbes Jahr, ausgeliehen von der TSG Hoffenheim.