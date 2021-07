Das Museum Sopot widmet bis 17. Oktober eine virtuelle Ausstellung dem Fotografen John Faltin. Seit 1892 in der Stadt heimisch, erlebte und dokumentierte er den Wandel des Urlaubs- zu einem mondänen Badeort. Das Erkenbert-Museum Frankenthal unterstützt die digitale Ausstellung und gibt virtuell einen ersten Einblick.

John Faltin ist laut Museum Sopot ein bedeutender Fotograf in der Geschichte der Stadt. Über zwanzig Jahre habe er mithilfe moderner fotografischer Technik die Entwicklung des Sommerurlaubsortes hin zur reichen, mondänen Stadt dokumentiert, heißt es in einer Mitteilung des Erkenbert-Museums. Diesem Schaffen ist nun eine virtuelle Ausstellung gewidmet, zu sehen über den Internetauftritt des Museums Sopot. Einen kleinen Einblick gibt es auf der Internetseite des Erkenbert-Museums.

Sopot, heißt es weiter, habe nach der Inbetriebnahme der Bahnlinie 1870 an Popularität gewonnen. Die Übernahme der Badeanstalt durch die Gemeinde 1877 schließlich sei der Beginn des großen Umbaus der Küstenstadt gewesen. In der Zeit des Aufbruchs sei 1892 der Danziger John Faltin nach Sopot gekommen. Als ab 1896 Fotopostkarten in Mode kamen, war das laut Vita seine Haupteinnahmequelle. Denn, je bekannter die Stadt wurde, desto größer war der Zustrom an Besuchern.

Buchhalter mit Liebe zur Fotografie

Nebenbei sei der Fotograf Chronist der Stadt geworden: Mit seiner Arbeit habe er Veränderungen dokumentiert und so wesentlich zum kulturellen Gedächtnis beigetragen.

John Faltin wurde am 2. Februar 1846 in Danzig als Sohn von Hans Heinrich Eduard Faltin und Emmy Rosette (geborene Hollatz) geboren. Er arbeitete als Buchhalter, die Fotografie erlernte er aus persönlicher Neigung, sie wurde sein Hobby, seine Leidenschaft.

Zur Erinnerung: 1839 hatte der französische Künstler und Fotograf Louis Daguerre in Paris seine Daguerreotype vorgestellt, das erste kommerziell nutzbare Entwicklungsverfahren. Die Verbreitung in Europa ging schnell, in Danzig, dem Geburtsort Faltins, existierten 1843 bereits drei Fotoateliers.

Neueste Reporterkamera

Spätestens seit 1892 nutzte John Faltin die neueste Reporterkamera des Berliner Linsen- und Kameraproduzenten C.P. Goerz. Die Kamera war mit einem Anschütz-Schlitzverschluss und fünf Wechselkassetten ausgestattet. Der Fotoapparat war 1889 auf den Markt gekommen und ermöglichte zehn Sofortaufnahmen im Format neun mal 13 Zentimetern. John Faltin besaß allerdings kein eigenes Fotoatelier – seine Werkstatt befand sich in seiner Wohnung.

John Faltins Arbeiten blieben als Postkarten erhalten. Einige Fotos werden unter anderem in den Sammlungen der Finnischen Nationalbibliothek als Teil der Hinterlassenschaft seines Bruders, des Komponisten Richard Faltin, aufbewahrt.

Noch Fragen?

Die virtuelle Ausstellung des Museums Sopot ist bis 17. Oktober hier zu sehen. Einen ersten Einblick erhalten Interessierte auf der Internetseite des Erkenbert-Museums. Ein Ausstellungskatalog ist kostenlos beim Erkenbert-Museum erhältlich.