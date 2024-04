In Zusammenarbeit mit dem Theater Alte Werkstatt ruft der städtische Bereich Kultur und Sport einen neuen Theaterpreis unter dem Namen „Der Eckstein“ aus. Bewerbungen sind bis 30. April möglich. Teilnehmen können sowohl Amateurtheaterbühnen und -vereine als auch professionelle Künstlergruppen aus der Pfalz.

„Der Eckstein“ soll künftig alle drei Jahre die beste Inszenierung einer Schauspielproduktion, eines eigenen oder adaptierten Theaterstückes aller professionellen oder semiprofessionellen Theater und Theatergruppen in der Pfalz küren. Pro Ensemble darf eine Produktion eingereicht werden. Voraussetzung ist laut Stadtverwaltung, dass die Inszenierung noch nicht bei anderen Wettbewerben prämiert wurde. Die Stücke sollen „zeitgemäße Themen aufgreifen, durch inszenatorische und darstellerische Qualität hervorstechen und einen Bezug zum Volkstheater haben“.

Der neue Preis tritt laut Stadtverwaltung die Nachfolge des „Pfälzer Mundarttheaterpreis“ an, der 2018 zum letzten Mal stattfand und 2021 mangels Beteiligung ausfallen musste. Vergeben werden soll der Eckstein im Rahmen eines zehntägigen Veranstaltungsprogramms vom 17. bis 27. Oktober. Vier von einer Jury ausgewählte Stücke werden dann im Theater Alte Werkstatt gezeigt. Laut Stadtverwaltung werden beim Finale zwei Preise vergeben, ein Jurypreis in Höhe von 2500 Euro und ein Publikumspreis in Höhe von 2000 Euro.

Bewerbungen können formlos per E-Mail eingereicht werden. Die Bewerbung sollte Angaben zum Ensemble, eine Beschreibung der Produktion, sowie ein Video des vollständigen Stücks auf einem USB-Stick oder als Download-Link enthalten. Daneben müssen Fotos und Pressematerial für die Darstellung im Programmheft der Endrunde zur Verfügung stehen sowie Angaben zu Konzeption und technische Informationen übermittelt werden.

Kontakt

Rückfragen an den Bereich Kultur und Sport, Telefon 06233 89 456, oder per E-Mail an manuela.engel-heil@frankenthal.de. Bewerbungen per E-Mail an theaterpreis@tawfrankenthal.net.