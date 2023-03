Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Footvolley-Duo Dennis und Michael Weber ist derzeit in bestechender Form. Am Samstag gewannen die Sportler des CSV Frankenthal das jüngste Ranking-Turnier in Leipzig und verteidigten damit ihren ersten Platz in der deutschen Herren-Rangliste.

Die Ranglistenpunkte sind entscheidend für die Teilnahme an internationalen Turnieren. Und da müssen sich Dennis und Michael Weber, die sich erst am vorangegangenen Wochenende die Bronzemedaille bei der Footvolley-Europameisterschaft in Schwäbisch Gmünd