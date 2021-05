Gut 30 Personen haben am frühen Sonntagnachmittag an einer Demonstration teilgenommen, bei der Gastronomen auf die aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Beschränkungen in ihrer Branche während der Corona-Pandemie aufmerksam machen wollten. Laut Bereich Ordnung und Umwelt der Stadt waren 100 Leute angemeldet. Organisator Sotirios Topouzis, selbst Gastwirt in Frankenthal, betonte bei der abschließenden Kundgebung auf dem Rathausplatz, dass die Gastwirte für ihre Rechte kämpfen werden. Die Gastronomie habe noch keinen Plan, wie es weitergehe. „Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten werden“, sagte er. Laut Ordnungsbehörde und Polizei ist es rund um die Demonstration und die Kundgebung ruhig geblieben.