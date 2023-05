Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den stärkeren Einsatz von erneuerbaren Energien haben Frankenthaler Anhänger von Fridays for Future am Freitag gefordert. Erstmals demonstrierten sie unter Corona-Regeln in der Innenstadt.

„Runter mit den Emissionen, rauf mit den Masken“ stand auf den grünen Masken der Umweltaktivisten. Der Mund-Nasenschutz war von den Organisatoren anlässlich des fünften internationalen