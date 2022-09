Die Malteser Frankenthal suchen neue Ehrenamtliche zur Verstärkung ihres Demenzdienstes. Unter dem Motto „Werden Sie Türöffner in die Lebenswelt von Menschen mit Demenz!“ startet am Montag, 19. September, ein 40 Unterrichtsstunden umfassender Online-Vorbereitungskurs, in dem noch Plätze frei sind. Unterricht ist an Wochentagen abends und an zwei Samstagen. Abschluss ist am 6. Oktober. Voraussetzung sind die geübte Teilnahme an Online-Videokonferenzen und eine stabile Internetverbindung. Ziel des Demenzdienstes ist die Entlastung Angehöriger und die Betreuung von Menschen mit Demenz. Die Betreuung findet stundenweise im häuslichen Umfeld der betreffenden Familie oder in der Betreuungsgruppe „Café Malta“ statt. Rückfragen und Anmeldungen an Peter Baumann, Telefon 06233 889820, E-Mail: peter.baumann@malteser-frankenthal.de. Infos gibt es auch unter www.malteser-frankenthal.de.