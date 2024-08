Eine Demenzerkrankung stellt Betroffene und ihre Angehörigen vor große Aufgaben. Unter dem Titel „Hilfe beim Helfen“ bietet die Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz in der Volkshochschule kostenfreie Schulungen für pflegende Angehörige von demenzkranken Menschen und ehrenamtliche Helfer an. Ziel der Vortragsreihe ist laut einer Pressemitteilung, Wissen über die Krankheit zu vermitteln, um den Umgang mit Demenzkranken zu erleichtern. Die Vortragsreihe beginnt am Donnerstag, 19. September, 16.30 Uhr, in der VHS-Geschäftsstelle (Stephan-Cosacchi-Platz 1) mit dem Thema „Wissenswertes über Demenz“. Weitere Termine sind der 10. Oktober („Demenz verstehen“), 7. November (rechtliche Fragen), 5. Dezember („Den Alltag leben“), 16. Januar 2025 (Pflegeversicherung, Entlastungsangebote), 13. Februar (herausfordernde Situationen und Pflege), 13. März (Entlastung für Angehörige). Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: Telefon 06233 349203, E-Mail an info@vhs-ft.de, Internet www.vhs-ft.de.